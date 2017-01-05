Экклстоун: не вина Феттеля, что он не побеждает

Промоутер Формулы-1встал на защитупосле порции критики в адрес пилота «Феррари» за не оправдавший надежд уровень конкурентоспособности в 2016 году.«Это не его вина, что он не выигрывает. Речь о машине и о команде. «Феррари» опустилась на уровень, на котором была до прихода Шумахера и Тодта. Я ничего не имею против Италии, но приведение команды к успеху не в их ДНК. «Феррари» нуждается в новой крови. Но я уверен, что Себастьян делает всё от него зависящее, чтобы добиться успеха. Миссия Феттеля называется «Феррари», потому что я знаю, что он хочет добиться там успеха», — цитирует Экклстоуна Sport Bild.Вместе с тем британец сомневается, что в 2017 году «Феррари» или «Ред Булл» удастся остановить доминирование «Мерседеса»: «Я не думаю, что это произойдёт. Мотор «Мерседеса» всё ещё будет лучшим, что даёт им огромное преимущество. Выровнять ситуацию можно только новым моторным регламентом, так что нам нужно это сделать как можно скорее».