Лоренсо: я мотивирован и счастлив в «Дукати»

Трёхкратный чемпион MotoGPподелился ощущениями от мотоцикла «Дукати». Лоренсо перешёл в итальянскую команду из «Ямахи» в 2017 году.«Я не могу слишком много говорить о мотоцикле, но могу сказать, что я сильно мотивирован и счастлив. Когда я пробую мотоцикл, на моём лице под шлемом появляется большая улыбка, а это очень важно.Конечно, у нашего байка есть слабости, но они есть у любого, и нам просто надо над ними работать. Я готов вложить в это весь свой опыт, использовать его для улучшения байка. Некоторые аспекты мотоцикла велоколепны, а другие требуют улучшения», — цитирует Лоренсо Supersport.