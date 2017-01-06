Де Рой выиграл четвёртый этап «Дакара» среди грузовиков, Мардеев — второй

Жерар де Рой на «Ивеко» выиграл четвёртый этап ралли-марафона «Дакар-2017» среди грузовиков. Вторым на КАМАЗе приехал Айрат Мардеев. Третье время показал Антон Шибалов. В общем зачёте теперь лидирует ещё один представитель «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников.
«Дакар». Грузовики. Четвёртый этап
1. Жерар де Рой («Ивеко») — 4:55:55
2. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +00:30
3. Антон Шибалов (КАМАЗ) +3:07
4. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +7:37
5. Федерико Вильягра («Ивеко») +16:37
6. Паскаль де Бар («Рено») +19:10
7. Тон ван Генугтен («Ивеко») +19:40
8. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +23:29
9. Алеш Лопрайс («Татра») +25:08
10. Вулферт ван Гинкель («Ивеко») +25:32
…
15. Александр Василевский (МАЗ)
Общий зачёт
1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) — 11:12:40
2. Федерико Вильягра («Ивеко») +1:55
3. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +4:40
4. Антон Шибалов (КАМАЗ) +5:34
5. Жерар де Рой («Ивеко») +14:15
6. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +16:43
7. Паскаль де Бар («Рено») +17:17
8. Питер Верслёйс (МАН) +21:54
9. Ханс Стейси (МАН) +22:09
10. Тон ван Генугтен («Ивеко») +33:09.