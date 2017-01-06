По ходу четвёртого этапа Africa Race у Каргинова взорвалось два колеса

Пилот «КАМАЗ-мастера»прокомментировал четвёртый этап ралли-марафона Africa Race, по итогам прохождения которого стал 16-м в смешанном зачёте (вторым в классе грузовиков).«Сейчас достаётся экипажам, достаётся машинам. День сложился для нас не очень хорошо. Сначала мы ушли не в ту сторону. Решили проверить, убедились, что едем не туда, вернулись, потеряли минут 10. Потом механик сказал, что задето одно колесо. Сначала «подкачка» справлялась, потом начало спускать второе колесо. И снова «подкачка» до определённого момента справлялась, потом одно колесо взорвалось, мы его поменяли, продолжили движение, и тут взорвалось второе. Оставшись без запасок, продолжили движение к финишу очень аккуратно.Марокко даёт мороку, но это нормально, все в равных условиях. Но тем слаще победа. Если ты пришёл первым, значит ехал аккуратней или правильней. Как говорится, побеждает сильнейший», — приводит слова Каргинова официальный сайт команды.