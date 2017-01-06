Куприянов: в этот раз ни разу не останавливались для замены колеса

Пилот «КАМАЗ-мастера»прокомментировал четвёртый этап ралли-марафона Africa Race, по итогам прохождения которого стал 11-м в смешанном зачёте (первым в классе грузовиков).«Сегодня спецучасток был сложный, поскольку он состоял как бы из трёх частей: перевалы, быстрые песчаные дорожки, а в конце снова начались каменистые дороги, поэтому многие останавливались, чтобы поменять колеса. Этот этап нам запомнился ещё по прошлому году. Тогда мы потеряли здесь около часа. Зато в этот раз ни разу не остановились, колеса не меняли, хотя, как выяснилось на финише, они пострадали. Но в целом мы доехали без потери времени, очень довольны», — приводит слова Куприянова официальный сайт команды.