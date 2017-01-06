Команда «Манор» находится на грани финансового краха, сообщает Sky Sports. Отмечается, что 6 января команда будет введена под внешнее управление. На протяжении двух последних лет «Манор» финансировал британский бизнесмен Стив Фитцпатрик. Команда искала новых инвесторов, однако эти поиски пока не увенчались успехом.Нынешние владельцы продолжат поиски потенциального покупателя, чтобы позволить «Манору» продолжить выступать в Формуле-1 в 2017 году. По итогам сезона-2017, «Манор» занял 11-е место в Кубке конструкторов, которое не предусматривает выплату призовых за участие в чемпионате.