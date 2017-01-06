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Василевский: грузовик Вязовича дважды ломался на четвёртом этапе

6 января 2017, пятница. 13:57. Авто
Пилот «МАЗ-СПОРТавто» Александр Василевский прокомментировал четвёртый этап «Дакара», на котором показал 15-й результат в зачёте грузовиков, а также рассказал о проблемах товарища по команде Сергея Вязовича, из-за которых тот потерял три часа.

«Cегодня были пески и небольшие, но очень вязкие дюны. Сырой песок затягивал, исколесили там всё! Необычно, что сегодня встречался и фэш-фэш, и маленькие вязкие, почти метровые дюны, но большая часть трассы – скоростная дорога. Несмотря на то что всё это было на большой высоте в горах, наш экипаж чувствует себя нормально, а вот машине ехать тяжело.

Не повезло нашим коллегам по команде: Сергей Вязович дважды ломался — была поломка гидроусилителя, второй раз потёк радиатор. Ему помогал Алексей Вишневский, мы тоже останавливались, но они справились.

Сегодня была непростая навигация, по роудбуку должны уйти влево, а точка в итоге справа. Поблуждали слева, вернулись, пошли направо и нашли точку. Непростой день», — приводит слова Василевского G-Energy.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Дакар — грузовики
Новости. Авто
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