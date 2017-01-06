Василевский: грузовик Вязовича дважды ломался на четвёртом этапе

Пилот «МАЗ-СПОРТавто»прокомментировал четвёртый этап «Дакара», на котором показал 15-й результат в зачёте грузовиков, а также рассказал о проблемах товарища по команде, из-за которых тот потерял три часа.«Cегодня были пески и небольшие, но очень вязкие дюны. Сырой песок затягивал, исколесили там всё! Необычно, что сегодня встречался и фэш-фэш, и маленькие вязкие, почти метровые дюны, но большая часть трассы – скоростная дорога. Несмотря на то что всё это было на большой высоте в горах, наш экипаж чувствует себя нормально, а вот машине ехать тяжело.Не повезло нашим коллегам по команде: Сергей Вязович дважды ломался — была поломка гидроусилителя, второй раз потёк радиатор. Ему помогал Алексей Вишневский, мы тоже останавливались, но они справились.Сегодня была непростая навигация, по роудбуку должны уйти влево, а точка в итоге справа. Поблуждали слева, вернулись, пошли направо и нашли точку. Непростой день», — приводит слова Василевского G-Energy.