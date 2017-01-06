«Манор» официально переведён под внешнюю администрацию

Команда «Манор» официально переведена под внешнее управление. Внешнюю администрацию будет осуществлять компания FRP Advisory LLP, которая будет управлять делами Just Racing Services Ltd, прежде осуществляющей экономическую деятельность конюшни.«С приходом новых владельцев в 2015 году команда добилась существенного прогресса, доказательством чего является завоевание очка в Кубка конструкторов минувшего сезона. Но общей ситуации это не меняет – управление командой Ф-1 требует значительных инвестиций, на постоянной основеВ течение последних месяцев руководство команды неустанно трудилось над привлечением новых инвесторов, пытаясь обеспечить будущее команды в долгосрочной перспективе. К сожалению, в отведённые сроки этого сделать не удалось. Пожтому у «Манора» не осталось другого выбора, кроме как перейти под внешнее управление. Новая администрация в настоящий момент оценивает все различные варианты.Участие команды в чемпионате Ф-1 будет зависеть от результатов процесса внешнего управления и переговоров с заинтересованными лицами в очень ограниченном окне возможностей», — сообщается в пресс-релизе новой администрации.