Carlin покинет серию GP2

Команда Carlin приняла решение завершить участие в серии GP2, сообщает Autosport. Команда уже удалена из списка участников на официальном сайте серии.
«Мы добились успехов, у нас были подиумы, победы, мы сражались за победы в чемпионате. Сейчас настало время двигаться дальше, сосредоточиться на других областях нашей программы», — заявили в команде.
За время выступлений команды в GP2 за неё гонялись такие пилоты, как Макс Чилтон, Фелипе Наср и Джолион Палмер. Также ходят слухи, что команда хочет участвовать в IndyCar с 2018 года.