Лёб выиграл пятый этап «Дакара», Петерансель стал лидером зачёта внедорожников

Себастьен Лёб быстрее остальных преодолел дистанцию пятого этапа ралли-марафона «Дакар-2017» среди внедорожников. Второй результат показал Нани Рома, третий — лидер общего зачёта Стефан Петерансель.
«Дакар». Внедорожники. Пятый этап
1. Себастьен Лёб («Пежо») 2:24:03
2. Нани Рома («Тойота») +00:44
3. Стефан Петерансель («Пежо») +1:31
4. Сириль Депре («Пежо») +10:33
5. Ромен Дюма («Пежо») +11:55
6. Конрад Раутенбах («Тойота») +16:42
7. Эрик Бернар («Багги») +18:08
8. Орландо Терранова («Мини») +21:51
9. Якуб Пжегонский («Мини») +28:59
10. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +29:51
Общий зачёт
1. Стефан Петерансель («Пежо») +14:02
2. Себастьен Лёб («Пежо») +1:09
3. Сириль Депре («Пежо») +4:54
4. Нани Рома («Тойота») +5:35
5. Микко Хирвонен («Мини») +42:21