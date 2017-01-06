Кирпилев: наша неработающая коробка с трудом, но выдержала

Максим Кирпилев

Гонщик АСК «Вираж»рассказал о ходе пятого этапа ралли-марафона «Африка Рейс», где он занял 23-е время в общем зачёте и 18-е в своей категории.«День прошёл для нас удачно! Трасса была очень скоростной, покрытия преимущественно твёрдые, каменистые, песков не было. У нас средняя скорость была больше 100 км/ч, а у лидеров ещё выше. Ехали всю дистанцию на пятой передаче, так что наша неработающая коробка с трудом, но выдержала. В день отдыха поменяем коробку на новую, которую нам доставили из Загоры, и будем готовы ко второй части маршрута по Мавритании и Сенегалу.Гонка идёт отлично, у нас всё получается по пилотированию и навигации. Не совсем довольны спортивным результатом, но с учётом усилившегося с 2011-2012 гг. состава конкурентов и модернизации спортивной техники наш автомобиль, конечно, уступает мощным прототипам и багги. Особенно это ощущалось на скоростных прямиках в Марокко. Надеюсь, что в Мавритании, где превалируют пески, мы сможем улучшить наше турнирное положение!» — приводит слова Кирпилева официальный пресс-релиз.