Карякин: много вопросов по поводу роудбука, столько ошибок!

Российский квадроциклистрассказал о пятом этапе «Дакара», на котором он занял седьмое место. В общем зачёте Карякин опустился с первой позиции на вторую.«У меня много вопросов к организаторам по поводу сегодняшнего роудбука — столько ошибок! Причём ладно бы такие мелкие детали вроде неточного километража, а фундаментальные вещи — вроде указать съезд с основной дороги в каменное поле. Как об этом можно было узнать, я не представляю! Потерял много времени оттого, что дважды заблудился.Вчера проехал неплохо, мы, наша команда, очень хотели, чтобы так получилось. Рассчитывали на то, что многие соперники постараются за мной угнаться и поломают технику. Как бы жёстко это ни звучало, это часть стратегии нашей команды. Посмотрим, как сегодня доехали конкуренты, каждый день турнирная таблица меняется и загадывать что-то нельзя. Победитель вчерашнего спецучастка Вальтер Носилья столкнулся с техническими проблемами в начале СУ, я остановился, спросил, смогу ли чем-то помочь, но по-испански ничего не понимаю.Команда у нас замечательная, менеджер Александр Доросинский мне очень помогает, видно, что он нацелен на результат. Механик Сергей Говорухин, как и прежде, отлично выполняет свои обязанности. Совсем некстати продолжаю болеть, сегодня было очень тяжело», — приводятся слова Карякина на его официальной странице «ВКонтакте».