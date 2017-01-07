Болид «Форс Индия» прошёл все обязательные краш-тесты

Новый автомобиль команды «Форс Индия» VJM10 уже прошёл все обязательные краш-тесты в преддверии презентации, запланированной на 22 февраля, сообщает Racer.«Мы уже глубоко погружены в процесс строительства машины. Мы прошли все тесты ФИА, причём с первой попытки. Также существуют несколько тестов по шасси, и мы тоже все их прошли.Мы впервые изготовили монокок на базе, и это здорово сработало. Прежде мы всегда покупали монокок: он производился под присмотром „Форс Индия“, но никогда на нашей базе. Теперь мы всё контролируем сами и тем самым сокращаем время на строительство машины и можем потратить больший срок на дизайн и развитие», — рассказал спортивный директор команды