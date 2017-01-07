Каргинов: весь этап проехали на максимальной скорости

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов прокомментировал свою победу на пятом этапе ралли-рейда Africa Eco Race среди грузовиков.
«Весь этап проехали на максимальной скорости. Джипы, правда, нас обгоняли, потому что у них максимальная скорость — 190-200 км/ч, у грузовиков есть ограничение до 150 км/ч. Были и опасные участки, камни, но всё проехали аккуратно, не проткнув ни одного колеса. В целом всё нравится: сложный маршрут, «убойные» трассы, подходящие для нас. Пока нас всё устраивает, спасибо организаторам за первую половину гонки», — приводит слова Каргинова официальный сайт команды.