Уперенко: высота чувствуется, но в голове болеть нечему — кость

Штурман команды KONTURTERM Racingпрокомментировал пятый этап «Дакара-2017», на котором их экипаж (пилот Сергей Шихотаров) показал 17 время.«Участок был классный — всё было, настоящий „дакаровский“ спецучасток. Старт бл из реки, потом серпантины, в навигации пара мест непростых, потом ходовые поля и на финише „дюнетки“. День был классный, у нас всё получилось, как мне кажется.Пилот себя вёл лучше чем вчера, старается, занимаемся им. Сегодня всё было поспокойнее, хотя начало было нервное. Самым страшным был лиазон, его финальная часть. В дорожной книжке был указан гололёд, потом снег пошёл, а там так узка и по бокам обрывы. Вверху плато высокогорное. Честно скажу, что сегодня я высоту чувствую. Мы едем на лекарствах, потому голова не болит. Там болеть нечему — кость. А вот тремор есть, постоянная вибрация внутренняя и головокружение.Бивуак сегодня похож на свинарник. Хлыщет ливень и тех, кто подошёл на вход, сейчас уже не пускают», — рассказал Уперенко корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.