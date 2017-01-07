Р.Браун: Хэмилтон не строил «Мерседес» так, как Шумахер строил «Феррари»

Бывший технический директор «Феррари» и руководитель «Мерседеса»заявил, что вкладв успех «Мерседеса» несравним с тем, что сделалдля «Феррари».«Трудно провести сравнение, потому что у Михаэля была другая ситуация. Ему пришлось строить команду в „Феррари“, он провёл всю подготовительную фазу. А Льюис этого не делал. Не потому, что не мог, а потому, что не пришлось. Он внёс свой вклад в успех „Мерседеса“, но не строил команду так, как делал Михаэль в „Феррари“ в конце 1990-х», — приводит слова Брауна Speed Week.