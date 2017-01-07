Честер: изменения-2017 — самый большой вызов на моей памяти

Технический директор «Рено»заявил, что изменения аэродинамики болидов Формулы-1 в 2017 году — самые большие за время его карьеры.«Это самый большой вызов на моей памяти. Это значительнее, чем избавление от выдувного диффузора или модификация переднего крыла в 2009 году. Сейчас же будет большое изменение переднего крыла, диффузора, расширение колёс и прочее. Ещё много всего можно изменить. И если всмотреться во все зоны, над которыми можно работать, — возможностей масса», — приводит слова Честера F1i.