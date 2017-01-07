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Госс: с новыми машинами некоторые повороты перестанут быть поворотами

7 января 2017, суббота. 14:44. Авто
Технический директор «Макларена» Тим Госс заявил, что изменение технического регламента Формулы-1 приведёт к уменьшению числа поворотов на трассах.

«Одно из изменений от новых правил — некоторые повороты мы больше не будем считать поворотами. Инженеры определяют поворот как точку на трассе, через которую пилот должен провести болид. А если он едет, вжав ногу в педаль газа, мы называем это прямой. Так как новые машины поедут быстрее, некоторые повороты 2016 года будут классифицированы как прямые. Но поскольку проезжать их пилоты будут быстрее, они будут подвергаться большим перегрузкам, что утомительно для тела», — цитирует Госса Grand Prix Times.
Источник: Grand Prix Times Сообщить об ошибке
Теги
Макларен технический регламент
Новости. Авто
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