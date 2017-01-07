Три британские трассы не выразили желания принимать Гран-при Великобритании

Три крупных британских автодрома не выразили желания принять Гран-при Великобритании Формулы-1 вместо «Сильверстоуна».
Представители трассы «Рокингхэм» заявили, что не имеют таких намерений. «Брэндс Хэтч», которой владеет отец пилота «Рено» Джолиона Палмера Джонатон Палмер, и принимающая британский этап MotoGP «Трасса Уэльса» отказались комментировать этот вопрос, сообщает F1i.
Ранее представители «Сильверстоуна» сообщили, что могут отказаться от проведения этапа после 2019 года. Владельцы «Донингтон-Парка» также не намерены проводить этап Ф-1.