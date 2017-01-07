Стюарт: правительство Британии никогда не поддерживало автоспорт

Трёхкратный чемпион Формулы-1, сэр Джеки Стюарт считает, что британское правительство виновато в возможном уходе «Сильверстоуна» из «Королевских гонок».
«Британский автоспорт — одна из ведущих отраслей экономики страны. Он известен на весь мир. Но правительство никогда не оказывало экономической поддержки автоспорту. Правительство считает, что автоспорт не нуждается в финансировании, но пример «Сильверстоуна» показывает, что это не так. В Австралии, Италии, Франции, Малайзии и других странах поддерживают национальный автоспорт, но только не в Британии. Это трагедия. Мы рискуем потерять историческое гоночное наследие», — приводит слова Стюарта Northampton Chronicle & Echo.
Ранее руководство трассы «Сильверстоун» заявило, что может досрочно расторгнуть контракт на проведение Гран-при Великобритании после 2019 года.