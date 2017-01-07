Кратчлоу: у меня достаточно денег, чтобы уйти из спорта

Пилот команды-сателлита «Хонды» LCRпризнался, что переходить в заводскую команду для него не является первостепенной задачей. Также пилот не исключил завершение своей спортивной карьеры.«Если у меня будет возможность получить место в заводской команде, то я ею воспользуюсь, конечно, если это будет правильная команда и хороший контракт. Я доволен тем, что имею. Не думаю, что заводской мотоцикл сделает меня быстрее, но точно облегчит жизнь. Если через две недели я проснусь и пойму, что больше не хочу гонятся, то уйду. У меня достаточно денег, чтобы покинуть спорт. Я просто люблю гонки», — приводит слова Кратчлоу Autosport.