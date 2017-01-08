Штурман Маганова: пятый спецучасток оказался сложным по навигации

Штурман пилота Polarisпрокомментировал победу своего экипажа на пятом этапе ралли-марафона «Дакар-2017».«Спецучасток оказался очень сложным по навигации, и даже у лидеров были проблемы. У нас они тоже были, но небольшие. Из-за навигации мы потеряли минут 20 за весь спецучасток, что оказалось очень мало, потому что у ближайшего конкурента мы отыграли 30 минут, а у следующего целый час, то есть для нас очень хорошо сложился день. Равиль едет превосходно, держит отличный ровный темп. Боремся, вся гонка ещё впереди», — передаёт слова штурмана журналист «Чемпионата» Светлана Амеличкина.