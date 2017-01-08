И. Шихотаров: ехали среди живого коридора людей, эмоции переполняют

Менеджер команды KONTURTERM Racingрассказал о болельщиках на ралли-марафоне «Дакар-2017».«За 30-35 км до Ла-Паса было огромное число людей. Ехали среди живого коридора. Огромное число болельщиков, все машут, лезут обниматься, женщины посылают воздушные поцелуи, все хотят подержаться, потрогать, очень впечатляет такое огромное число людей. Очень приятно. Переполняют позитивные эмоции. Перекрыты дороги, город, все радуются, у всех хорошее настроение. Команда KONTURTERM продолжает выступление на «Дакаре», — рассказал менеджер в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.