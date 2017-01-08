Березовский: ливень беспросветный, холод собачий, но мы выжили

Гонщик Astana Motorsportsрассказал о ночёвке на трассе во время пятого этапа ралли-марафона «Дакар-2017».«В болотах карельских бывали? Это оно. Такая грязюка была, все застревали, друг друга таскали. Ливень беспросветный, холод собачий. Кто где смог, там и приткнулся на ночь, но мы выжили, и машина вот здесь (Показывает.), всё в порядке», — рассказал Березовский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.Напомним, из-за сильного дождя пятый этап «Дакара» был сокращён, а шестой этап организаторы и вовсе отменили.