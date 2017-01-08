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Березовский: ливень беспросветный, холод собачий, но мы выжили

8 января 2017, воскресенье. 10:28. Авто
Гонщик Astana Motorsports Денис Березовскийрассказал о ночёвке на трассе во время пятого этапа ралли-марафона «Дакар-2017».

«В болотах карельских бывали? Это оно. Такая грязюка была, все застревали, друг друга таскали. Ливень беспросветный, холод собачий. Кто где смог, там и приткнулся на ночь, но мы выжили, и машина вот здесь (Показывает.), всё в порядке», — рассказал Березовский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.

Напомним, из-за сильного дождя пятый этап «Дакара» был сокращён, а шестой этап организаторы и вовсе отменили.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Дакар — легковые
Новости. Авто
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