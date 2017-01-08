Риккардо решил стать послом борьбы с депрессией и психическими проблемами

Пилот «Ред Булл»рассказал, что последние полгода сталкивался с серьёзными депрессиями у своих друзей. Гонщик посмотрел на эту проблему иначе после того, как столкнулся с ней сам. Риккардо испытал психические проблемы в связи с приближающимся Гран-при Австралии 2017 года, который он хочет выиграть.«У меня есть несколько друзей, которые прошли через подобные вещи. Я пытаюсь помочь им. Честно говоря, это что-то новое для меня, моё понимание этой проблемы изменилось. Это немного не то, что большинство людей думает. Но это происходит, и это большая проблема для многих», — приводит слова Риккардо Herald Sun.