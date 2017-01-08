Тост: следующий месяц будем работать круглосуточно

Руководитель «Торо Россо»рассказал о планах команды во время зимнего перерыва.«Что касается организации работы, то мы будем заняты круглосуточно и без выходных. С середины января до середины февраля мы будем работать в три смены. Это небольшой период времени, но затраты будут высокими. График очень жёсткий, поскольку отдел аэродинамики не отдаёт чертежи, пытаясь поработать дополнительный день. Так каждый год. Чем дольше вы работаете в аэродинамической трубе, тем лучше будет результат работы», — приводит слова Тоста Autosport.