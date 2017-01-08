Хюлькенберг: я не транжира, рискую только на трассе

Пилот «Рено»отреагировал на информацию, согласно которой его контракт с новой командой оценивается в € 19 млн.«Это вы назвали сумму! Если речь идёт о деньгах, то тут я типичный немец. Считаю каждый цент и трачу только тогда, когда уверен, что не буду жалеть. Рискую я только на трассе», — приводит слова Хюлькенберга немецкое издание Bild.Также гонщик рассказал, что в межсезонье будет усерднее работать в тренажёрном зале, поскольку в новых болидах нагрузка на организмы пилотов возрастёт. Особенно это касается мышц шеи.