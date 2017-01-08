Хаккинен: Боттас может стать чемпионом с «Мерседесом»

Двукратный чемпион Формулы-1подтвердил факт переговоров «Мерседеса» с пилотом «Уильямса», дела которого он ведёт.«Для пилота ситуация не может быть лучше той, в которой тебя хочет команда, тем более такая команда, как „Мерседес“, которая доминирует в Формуле-1. Это ситуация мечты. Мы должны наслаждаться ей и позаботиться, чтобы она сохранилась в будущем.Я могу представить, что Боттас станет с „Мерседесом“ чемпионом. Оказавшись в команде, которая стоит на вершине, ты должен развиваться и завоёвывать победы и титулы», — цитирует Хаккинена MTV.