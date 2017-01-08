Грожан: в «Хаасе» всем позволено ошибаться

Пилот «Хааса»рассказал, что в команде создана комфортная атмосфера за счёт позволительности ошибок.«Тут прекрасная атмосфера и очень хороший менталитет. Всем позволено идти до края, всем позволено ошибаться. После Бразилии я позвонил Джину, чтобы извиниться и сказать, как мне жаль, а он ответил: „Думаю, ты чувствуешь то же, что и я, так что не беспокойся, увидимся через две недели в Абу-Даби“.Я ошибся, разбил машину на установочном круге, никто не был рад, но никто и не тыкал пальцем, говоря, что ты сделал большую ошибку. Мол, не повторяй такого, но давай двигаться к следующей гонке», — цитирует Грожана ESPN.