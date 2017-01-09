Вязович: пугали отменой этапов «Дакара» из-за засухи, а стоим по колено в воде

Участник «Дакара» в зачёте грузовиковрассказал о трудностях пятого этапа ралли-рейда и сложных погодных условиях в Боливии.«Вчерашний этап состоял из двух частей: в районе 200 километров первая часть и примерно такая же – вторая. Первая часть началась под дождём – это горный серпантин. Мы стартовали после регруппинга на 12-й позиции, поэтому временные зазоры между участниками были хорошие. Поехали быстро, спустились с серпантина и при въезде в безводное русло реки провалились в грунте и застряли. Повезло, что Александр Василевский стартовал за нами примерно через 4 минуты, и, подъехав, только он и смог нас вытянуть. Машина застряла так, что по двери кабины сели. Причём воды в реке не было и позже там застряла половина пелотона. Но благодаря помощи экипажа №522 мы потеряли там около 13 минут. Дальше мы тронулись и закончили этап на 5-м месте, остальные экипажи команды — на 6-м и 8-м местах.До старта нас пугали отменой этапа в Боливии из-за засухи и отсутствия питьевой воды, но, приехав сюда, мы стоим по колено в воде — шквальный ветер и ливни. Наши технички не смогли вчера заехать на бивуак – это был сущий ад. Все буксовали, шёл ливень, всё происходило в темноте. В итоге всех выгнали за территорию бивуака и технику поставили вдоль дороги на асфальте», — цитирует Вязовича пресс-служба команды «МАЗ-СПОРТавто».