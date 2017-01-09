Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Салават Юлаев!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Вязович: пугали отменой этапов «Дакара» из-за засухи, а стоим по колено в воде

9 января 2017, понедельник. 00:06. Авто
Участник «Дакара» в зачёте грузовиков Сергей Вязович рассказал о трудностях пятого этапа ралли-рейда и сложных погодных условиях в Боливии.

«Вчерашний этап состоял из двух частей: в районе 200 километров первая часть и примерно такая же – вторая. Первая часть началась под дождём – это горный серпантин. Мы стартовали после регруппинга на 12-й позиции, поэтому временные зазоры между участниками были хорошие. Поехали быстро, спустились с серпантина и при въезде в безводное русло реки провалились в грунте и застряли. Повезло, что Александр Василевский стартовал за нами примерно через 4 минуты, и, подъехав, только он и смог нас вытянуть. Машина застряла так, что по двери кабины сели. Причём воды в реке не было и позже там застряла половина пелотона. Но благодаря помощи экипажа №522 мы потеряли там около 13 минут. Дальше мы тронулись и закончили этап на 5-м месте, остальные экипажи команды — на 6-м и 8-м местах.

До старта нас пугали отменой этапа в Боливии из-за засухи и отсутствия питьевой воды, но, приехав сюда, мы стоим по колено в воде — шквальный ветер и ливни. Наши технички не смогли вчера заехать на бивуак – это был сущий ад. Все буксовали, шёл ливень, всё происходило в темноте. В итоге всех выгнали за территорию бивуака и технику поставили вдоль дороги на асфальте», — цитирует Вязовича пресс-служба команды «МАЗ-СПОРТавто».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Дакар — грузовики
Новости. Авто
9 января 2017, понедельник
00:06 Вязович: пугали отменой этапов «Дакара» из-за засухи, а стоим по колено в воде
8 января 2017, воскресенье
22:35 Нифонтова: плохо было настолько, что я всерьёз задумывалась о сходе с «Дакара»
22:31 Карякин: ходят слухи, что хотят отменить марафонские этапы «Дакара»
21:29 Грожан: в «Хаасе» всем позволено ошибаться
20:22 Петерансель: моё лидерство чисто символическое
19:32 Лёб: в прошлом году мы были не способны так выступать
18:59 Хаккинен: Боттас может стать чемпионом с «Мерседесом»
17:55 Перестройка «Хунгароринга» стартует осенью 2017 года
16:18 Хюлькенберг: я не транжира, рискую только на трассе
15:46 Тост: следующий месяц будем работать круглосуточно
15:19 Прайс показал сломанную бедренную кость
14:39 В «Пирелли» сомневаются по поводу эффективности шин 2017 года
14:27 Риккардо решил стать послом борьбы с депрессией и психическими проблемами
13:45 Валькнер раскритиковал систему навигации на «Дакаре»
12:39 Хаас: спонсоры? Сперва нам нужно доказать свой уровень
11:52 Компьютерный гонщик Гюйс обошёл пилотов Формулы-Е в виртуальном заезде
10:28 Березовский: ливень беспросветный, холод собачий, но мы выжили
10:17 И. Шихотаров: ехали среди живого коридора людей, эмоции переполняют
09:57 Штурман Абу-Иссы недоволен затопленным местом для отдыха на «Дакаре»
09:48 Штурман Маганова: пятый спецучасток оказался сложным по навигации
00:49 А. Куприянов: Мавритания для многих станет переломным моментом
7 января 2017, суббота
23:43 Рома: опередить «Пежо» по чистой скорости на большой высоте нереально
22:50 Р. Браун: я бы управлял Формулой-1 не так, как Экклстоун
21:52 Кратчлоу: у меня достаточно денег, чтобы уйти из спорта
20:57 Тренер Боттаса: у Валттери есть немало общего с Простом
19:24 Де Рой: отлично сработали по части навигации, когда соперники заблудились
19:14 Алонсо: пик Формулы-1 был в начале 2000-х
18:24 Стюарт: правительство Британии никогда не поддерживало автоспорт
18:03 Баттон показал свой новый «Макларен»
16:42 Экклстоун: у Формулы-1 есть два варианта этапа в Британии помимо «Сильверстоуна»
15:36 Три британские трассы не выразили желания принимать Гран-при Великобритании
14:44 Госс: с новыми машинами некоторые повороты перестанут быть поворотами
13:56 Честер: изменения-2017 — самый большой вызов на моей памяти
13:32 Росси: может, после MotoGP выступлю на «Дакаре» или «24 часах Ле-Мана»
12:49 Экклстоун: уход Росберга помог Формуле-1
12:02 Росси — самый популярный итальянский спортсмен в «Фейсбуке» и «Твиттере»
11:51 Сайнс-младший поддержал отца после схода с «Дакара»
11:07 Хилл призвал правительство Великобритании помочь «Сильверстоуну»
10:53 Р.Браун: Хэмилтон не строил «Мерседес» так, как Шумахер строил «Феррари»
10:20 Хирвонен: два раза полностью потерялись на пятом этапе «Дакара»
09:50 Сотников застрял в песках, Мардеев ошибся с навигацией на пятом этапе «Дакара»
09:45 Уперенко: высота чувствуется, но в голове болеть нечему — кость
09:37 Шестой этап «Дакара» отменён
01:19 Агошков стал быстрейшим мотоциклистом на пятом этапе «Африки Рейс»
00:52 Маганов выиграл пятый этап «Дакара» среди мотовездеходов
Все новости RSS
Главное событие года в Формуле-1 - это...
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+