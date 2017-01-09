Агошков: из двигателя вытекло масло, внутри всё размолочено — обидный сход

Мотоцикл Дмитрия Агошкова

Российский мотоциклистрассказал, что ему пришлось завершить борьбу на ралли-марафоне «Африка Рейс—2017» после шестого этапа.«Лиазон проехал хорошо, ничего не предвещало проблем. После старта на спецучастке, уже в районе 10-го км почувствовал, что начала падать мощность, и скорость со 110 км/ч упала до 100, потом 90, 80… Остановился, и двигатель заклинило. Вытекло масло… Меня вёл вертолет, он сообщил о моей остановке, и ко мне подлетел медицинский вертолёт, сбросил сухпаек, и я остался дожидаться „метлу“. Посмотрел всю гонку, кто как едет. Многие делали ставку на Мавританию, в том числе и я, и действительно часть участников поехала лучше, а лидеры Уллевалсетер, Габари ехали слабее.Поздно вечером меня привезли на бивуак. Марк вскрыл двигатель, и там всё было буквально размолочено, оборвало поршень. К сожалению, нового двигателя у нас с собой не было, поспрашивали у других команд, но никто не смог помочь. Поэтому ремонту мотоцикл не подлежит. Обидный технический сход. Кроме сожаления, пока никаких эмоций, очень серьёзно готовился к марафону и шёл уверенно на результат. В гонке остаётся Саша Максимов, болею за него, чтобы он добрался до подиума на Розовом озере в Дакаре. Сейчас он 11-й, и ему очень непросто конкурировать в общем зачёте, притом что его максималка — 120 км/ч, а у мотоциклов — 140-150 км/ч!» — рассказал Агошков.