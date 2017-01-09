Хюлькенберг чувствует себя счастливым и без места в «Мерседесе»

Новобранец «Рено»не чувствует себя расстроенным из-за того, что упустил возможность побороться за место в «Мерседесе», освободившееся после ухода Нико Росберга по окончании сезона-2016. В «Рено» немец перешёл из «Форс Индия».«Мерседес» является давним поставщиком моторов для «Форс Индия», и у нас были совместные рекламные мероприятия летом в Хоккенхайме. Росберг мог бы мне спокойно рассказать о том, что уйдёт, если завоюет титулМоя цель состояла в том, чтобы гоняться за команду-производителя. И я получил это в «Рено». И у меня, и у них есть недостигнутые цели», — цитирует Хюлькенберга F1Today.Хотя Хюлькенберга часто связывали с возможным переходом в топ-команду, до сих пор этого не случилось. Сам немец полагает, что это в немалой степени связано с тем, что выступления за команды из середины или хвоста пелотона не обеспечивают достаточного внимания пилотам со стороны СМИ: «Если вы не гоняетесь за «Феррари» или «Мерседес», нет такого внимания, и скорость пилота не так связывают с болидом. Тем не менее я чувствую большое уважение за свои выступления, особенно на международном уровне».