Аль-Раджи возобновит борьбу на «Дакаре-2017»

Гонщик «МИНИ»вернётся в гонку на ралли-марафоне «Дакар-2017». Аль-Раджи сошёл на одном из этапов из-за технических проблем, однако организаторы разрешили ему вернуться в гонку при условии начисления многочасового штрафа.«Мы cделали всё, что могли. После первых дней мы поднялись на высоту 5 тыс. метров, и мне там стало очень плохо. Я пытался применить всё, что возможно, но из-за плохого самочувствия приходилось останавливаться по ходу спецучастков. Я продолжал борьбу, но, к сожалению, на следующий день сошёл. Однако организаторы всё-таки разрешили мне рестартовать, так что я продолжу борьбу. Вот только из-за отмены шестого этапа возобновление гонки случится позже», — рассказал Аль-Раджи в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.