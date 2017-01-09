Росберг готовится к сезону диванного отпуска

Чемпион мира 2016 года в Формуле-1, объявивший о завершении карьеры по окончании сезона, готовится к диванному отпуску.«Я просто хочу быть дома, сидеть на диване и смотреть телевизор. Я буду наблюдать за новыми болидами и сражениями.Я хочу участвовать в спорте в некотором роде. Я знаю, что буду болельщиком нашего вида спорта. У меня есть картодром на юге Франции, так что если я почувствую потребность погоняться, то просто отправлюсь туда с друзьями», — рассказал Росберг в интервью CNN.Также немец вновь отметил, насколько ему непросто далась победа в чемпионате 2016 года: «Давление и интенсивность борьбы были невероятными. Были некоторые непростые моменты. Проиграть Хэмилтону в двух чемпионатах было очень нелегко. С этим был непросто справиться. Когда я пересёк финишную черту в Абу-Даби, я не был счастлив, я в первую очередь почувствовал облегчение», — заявил Росберг.