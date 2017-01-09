Квят: спокойно встретил все праздники…

Пилот «Торо Россо»рассказал, как провёл новогодние каникулы.«Я спокойно встретил все праздники… Потом был в Италии, в Риме, виделся с членами семьи, с девушкой своей. Набрался сил, сейчас уже вернулся домой. Также проездом был во Флоренции – до того ни разу толком не был там, увидел всё, что хотел.Моя девушка? Ну да, мы встречаемся, и пока это всё, что нужно знать. Её зовут Келли, думаю, все уже видели в Интернете. Она из семьи Пике, как вы знаете.Спасибо всем моим болельщикам, всегда рад слышать слова поддержки. Желаю в первый рабочий день проснуться бодрыми, полными сил и энергии, и тогда всё само пойдёт на позитивной волне. Здоровья, счастья, успехов!» — цитирует Квята «Спорт FM».