Падди Лоу может стать руководителем «Уильямса»

Технический директор «Мерседеса» Падди Лоу может перейти в «Уильямс» на должность руководителя команды, сообщает Auto Motor und Sport. Клэр Уильямс в таком случае займёт место своего отца на посту президента команды.
Контракт Лоу с «Мерседесом» истекает в мае 2017 года, но «Уильямс» хочет получить его раньше как часть сделки по переходу Валттери Боттаса.
В таком случае пустым окажется пост технического директора «Уильямса», с которого ранее ушёл Пэт Симондс. Занять его может Джеймс Ки из «Торо Россо», но не ранее 2018 года. До той поры Лоу может совмещать должности.