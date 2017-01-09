Васильев выиграл седьмой этап «Африка Рейс» и упрочил лидерство в общем зачёте

Экипаж Владимира Васильева стал лучшим на седьмом этапе ралли-рейда «Африка Рейс» в зачёте внедорожников и грузовиков. Второе место занял Тьерри Маньялди. Третьим стал Андрей Чередников.В общем зачёте Васильев укрепил лидерство. Вторым идёт Чередников, третьим — Паскаль Томас. Андрей Каргинов — лучший среди грузовиков и пятый в общем зачёте.«Африка Рейс». Седьмой этап1. Владимир Васильев (Mini) — 4:34:162. Тьерри Маньялди (Ford) +0:103. Андрей Чередников (Ford) +7:284. Виктор Хорошевцев (BMW) +12:015. Доминик Усьё (Optymus) +16:006 (Грузовики — 1). Ярослав Валтр (Tatra) +16:4715 (Грузовики — 3). Андрей Каргинов (KAMAZ) +37:5817 (Грузовики — 4). Сергей Куприянов (Kamaz) +49:41«Африка Рейс». Общий зачёт1. Владимир Васильев (Mini) — 20:57:292. Андрей Чередников (Ford) +1:40:353. Паскаль Томас (Optimus) +1:47:314. Доминик Усьё (Optymus) +1:54:125 (Грузовики — 1). Андрей Каргинов (KAMAZ) +1:55:488. Виктор Хорошевцев (BMW) +2:46:3914 (Грузовики — 4). Сергей Куприянов (Kamaz) +4:42:35.