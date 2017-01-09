Васильев выиграл седьмой этап «Африка Рейс» и упрочил лидерство в общем зачёте

Экипаж Владимира Васильева стал лучшим на седьмом этапе ралли-рейда «Африка Рейс» в зачёте внедорожников и грузовиков. Второе место занял Тьерри Маньялди. Третьим стал Андрей Чередников.
В общем зачёте Васильев укрепил лидерство. Вторым идёт Чередников, третьим — Паскаль Томас. Андрей Каргинов — лучший среди грузовиков и пятый в общем зачёте.
«Африка Рейс». Седьмой этап
1. Владимир Васильев (Mini) — 4:34:16
2. Тьерри Маньялди (Ford) +0:10
3. Андрей Чередников (Ford) +7:28
4. Виктор Хорошевцев (BMW) +12:01
5. Доминик Усьё (Optymus) +16:00
6 (Грузовики — 1). Ярослав Валтр (Tatra) +16:47
…
15 (Грузовики — 3). Андрей Каргинов (KAMAZ) +37:58
17 (Грузовики — 4). Сергей Куприянов (Kamaz) +49:41
«Африка Рейс». Общий зачёт
1. Владимир Васильев (Mini) — 20:57:29
2. Андрей Чередников (Ford) +1:40:35
3. Паскаль Томас (Optimus) +1:47:31
4. Доминик Усьё (Optymus) +1:54:12
5 (Грузовики — 1). Андрей Каргинов (KAMAZ) +1:55:48
…
8. Виктор Хорошевцев (BMW) +2:46:39
14 (Грузовики — 4). Сергей Куприянов (Kamaz) +4:42:35.