Карякин выиграл 7-й этап «Дакара» среди квадроциклов и стал лидером гонки

Россиянин Сергей Карякин стал лучшим на седьмом этапе «Дакара» в зачёте квадроциклов. Вторым стал Аксель Дютрье. Третье место у Игнасио Касале.Победа на этапе позволила Карякину выйти в лидеры гонки.1. Сергей Карякин (Yamaha) — 2:32:492. Аксель Дютрье (Yamaha) +2:593. Игнасио Касале (Yamaha) +9:364. Нельсон Аугусто Санабрия Галеано (Yamaha) +13:155. Симон Витс (Yamaha) +13:301. Сергей Карякин (Yamaha) — 22:13:252. Симон Витс (Yamaha) +5:163. Аксель Дютрье (Yamaha) +5:204. Игнасио Касале (Yamaha) +15:585. Даниэль Массукко (Can-Am) +1:15:31.