Карякин выиграл 7-й этап «Дакара» среди квадроциклов и стал лидером гонки

Россиянин Сергей Карякин стал лучшим на седьмом этапе «Дакара» в зачёте квадроциклов. Вторым стал Аксель Дютрье. Третье место у Игнасио Касале.
Победа на этапе позволила Карякину выйти в лидеры гонки.
«Дакар». Квадроциклы. Седьмой этап
1. Сергей Карякин (Yamaha) — 2:32:49
2. Аксель Дютрье (Yamaha) +2:59
3. Игнасио Касале (Yamaha) +9:36
4. Нельсон Аугусто Санабрия Галеано (Yamaha) +13:15
5. Симон Витс (Yamaha) +13:30
«Дакар». Квадроциклы. Общий зачёт
1. Сергей Карякин (Yamaha) — 22:13:25
2. Симон Витс (Yamaha) +5:16
3. Аксель Дютрье (Yamaha) +5:20
4. Игнасио Касале (Yamaha) +15:58
5. Даниэль Массукко (Can-Am) +1:15:31.