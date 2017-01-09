Петров: Боттас может выступить на одном уровне с Хэмилтоном

Бывший гонщик Формулы-1сказал, чтоможет выступать в «Мерседесе» на одном уровне с«Всё очень просто: в «Мерседесе» не стали рисковать с молодыми пилотами. У них был вариант – Паскаль Верляйн, с которым мы гонялись в DTM. Почему именно не стали рисковать? Никто не знает. То, что они выбрали Валттери Боттаса, – это неплохой вариант для команды. Валттери уже провёл несколько сезонов, показывал результат. Ему нелегко будет бороться с Хэмилтоном, но будет новый регламент, новая машина – это немного уравняет шансы. Если бы машины оставались прежними, Боттас бы проигрывал значительно, а так у него неплохие шансы выступить на одном уровне с Льюисом.Регламент изменён, у Валттери есть шанс в связи с этим – неизвестно, кому это подойдёт. Как только начнутся тесты, уже можно будет рассуждать подробнее», — цитирует Петрова «Спорт FM».