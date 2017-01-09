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Петров: Боттас может выступить на одном уровне с Хэмилтоном

9 января 2017, понедельник. 23:55. Авто
Бывший гонщик Формулы-1 Виталий Петров сказал, что Валттери Боттас может выступать в «Мерседесе» на одном уровне с Льюисом Хэмилтоном.

«Всё очень просто: в «Мерседесе» не стали рисковать с молодыми пилотами. У них был вариант – Паскаль Верляйн, с которым мы гонялись в DTM. Почему именно не стали рисковать? Никто не знает. То, что они выбрали Валттери Боттаса, – это неплохой вариант для команды. Валттери уже провёл несколько сезонов, показывал результат. Ему нелегко будет бороться с Хэмилтоном, но будет новый регламент, новая машина – это немного уравняет шансы. Если бы машины оставались прежними, Боттас бы проигрывал значительно, а так у него неплохие шансы выступить на одном уровне с Льюисом.

Регламент изменён, у Валттери есть шанс в связи с этим – неизвестно, кому это подойдёт. Как только начнутся тесты, уже можно будет рассуждать подробнее», — цитирует Петрова «Спорт FM».
Источник: Спорт FM Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Валттери Боттас Виталий Петров Льюис Хэмилтон
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