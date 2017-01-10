Уперенко: организаторы поступили мудро, «обрезав» седьмой этап «Дакара»

Штурман команды KONTURTERM Racingпрокомментировал пятый этап «Дакара-2017», на котором их экипаж (пилот Сергей Шихотаров) показал 28-й результат.«Сегодня день был не то чтобы сложным, просто очень долгим ввиду длинного лиазона до старта — 404 км, и, если не ошибаюсь, 240 км — после. Сам СУ занял 160 км, потому что вчера дистанцию сильно обрезали, что было разумно. Это было хорошо видно на первом лиазоне, там, где мы изначально должны были стартовать. Там было очень много воды, поэтому хорошо, что всё перенесли.Сам же доп был очень неплохой, конечно кочковатый, но в целом было мягко. Характерные для Боливии заросшие пески. Было много точек. Сегодня на одном участке мы удачно ориентировались и не «подлипли», поэтому часть машин «Мини» мы объехали ещё на допе, а потом Сергей Иванович (Шихотаров) немного растерялся в одном месте и просто попал в глубокую колею, где мы подсели. Откопались, но минут 10 потеряли.Финальная часть спецучастка была неприятной, но об этом предупредили ещё на старте, сказав, что со 142-го км будет очень много воды. И действительно, были очень приличные лужи и местами, где речка разлилась, брод был такой бодрый. Но наша машина воды не боится, так что мы удачно финишировали. И последняя часть была очень каменистая, причём ехали между луж, так что можно было остаться без колёс. Но мы обошлись без потерь и, в общем, можно обозначить этот день как положительный», — передаёт слова Уперенко корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.