Кирпилев: угодили в песчаную ловушку и думали, что уже не выберемся

Максим Кирпилев

Гонщик АСК «Вираж»рассказал о сложностях седьмого этапа ралли-марафона «Африка Рейс». На нём экипаж Кирпилева финишировал 33-м в общем зачёте и 24-м в своей категории.«Этап очень сложный – таких коварных песков в Мавритании мы ещё не видели! Без приключений мы в этом году не обходимся. Хорошо начали этап, двигались в отличном темпе, но, подъехав к первым дюнам, которых было всего-то 8 км, увидели как минимум 9-10 стоящих в песках участников. Проехать по треку между ними было невозможно, так что мы решили объехать, и в итоге оказались в гораздо более сложных дюнах. У нас было несколько подсадок – приходилось копать, иначе было не выбраться. Песок сверху очень мягкий, прямо по колено проваливаешься, а ниже мокрый и вязкий.Потом мы угодили в очень неприятную песчаную ловушку, из которой, думали, уже не выберемся, и никого из участников не появлялось, так как мы были уже вне трека, указанного в легенде. К счастью, итальянцы на „Тойота Прадо“ поехали по нашим следам, помогли нам, и потом мы им, и так — пока не выбрались из песков. Дальше прошли всю дистанцию без проблем и на финише успели уложиться в норму времени. Так что гонка продолжается, но испытания каждый день всё более серьёзные!» — рассказал Кирпилев.