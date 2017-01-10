Карякин: на седьмом СУ провоцировал соперников как только мог

Российский гонщикпрокомментировал свою победу на седьмом спецучастке ралли-марафона «Дакар-2017» в зачёте квадроциклов.«Сегодня проехал хорошо, выиграл спецучасток. Вкатился в свой ритм, ехал без ошибок и не было поломок техники – вот и результат. Сейчас закончил ТО квадроцикла, смазал цепь, поменял масла и так далее. Завтра вторая часть марафона, предстоит проехать 1000 км. Ужаснейшие погодные условия – едешь по лиазону, тебя поливает ледяной дождь с градом, на улице "+2", а на спецучастке температура поднимается до "+20". Как одеться под все погодные условия? То жарко, то холодно… Справляемся, другого выбора у меня нет.Соперники – Витсе и Дютре – едут быстро, но «на ушах». Провоцировал их сегодня как только мог. Посмотрим, что будет завтра, всё равно быстрее своего ритма я не поеду», — приводятся слова Карякина на его официальной странице в «ВКонтакте».