Дзанарди: Валентино Росси — наиболее логичный выбор для «Мерседеса»

Известный итальянский гонщиксчитает, что «Мерседесу» следовало бы действовать более смело и нанять в напарникидевятикратного чемпиона в MotoGP. По слухам, вакантное место в немецкой команде достанется Валттери Боттасу.«Как по мне, Валентино был бы наиболее логичным выбором. Думаю, что это было бы идеальное решение. Его приход в Формулу-1 намного увеличил бы её аудиторию. Вы можете себе представить, какое влияние на СМИ оказала бы одна победа Росси за рулём «Мерседеса», — цитирует Дзанарди La Gazzetta Dello Sport.Также итальянец не ожидает от «Феррари» большого прогресса в 2017 году. «Я, честно говоря, не думаю, что они сделают большой шаг вперёд. Я ожидаю, что Льюис Хэмилтон продолжит побеждать», — отметил он.