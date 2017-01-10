Маркионне: я слишком поздно вмешался в работу «Феррари» в Ф-1

Президент «Феррари»рассказал, насколько плотно ведётся работа над новым болидом на фабрике в Маранелло.«Ребята работают не покладая рук. На Рождество у них было всего два выходных дня. Автомобиль, кажется, развивается хорошо, а двигатель великолепно работает на стенде. Но не стоит зацикливаться на этом. Давайте посмотрим, что у всех нас будет, когда мы окажемся на трассе. На данный момент ребята проделывает огромную работу над двигателем и аэродинамикой в соответствии с новым регламентом», — цитирует Маркионне Corriere Dello Sport.Также президент «Феррари» прокомментировал прошлогодние неудачи: «Знаете, в чём была моя ошибка? Я слишком поздно вмешался в дела команды. Но я так поступил из уважения. Если бы я вмешался раньше, в 2015 году, вероятно, прошлый сезон прошёл бы иначе. Но кто знает...»