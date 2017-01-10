Магнуссен: прошлой зимой я едва не согласился перейти в DTM

Гонщик «Хааса»рассказал, что прошлой зимой мог стать пилотом DTM, но контракт с «Рено» спас его карьеру в Формуле-1.«Я вёл переговоры с командами, которые не выступают в Формуле-1, я едва не согласился стать пилотом DTM, но потом появилась возможность с «Рено», и мне стало легче. Когда я вёл переговоры с другими командами, появлялось ощущение, что я отказываюсь от важной части себя. Я провёл в Ф-1 несколько лет, но этот чемпионат является важной частью моей жизни с самого моего рождения», — приводит слова Магнуссена Racer.