Цетше: я не обижен на Росберга, не разочарован, я уважаю его решение

Глава «Мерседеса»рассказал, как узнал о решениизавершить карьеру гонщика, а также прокомментировал саму новость.«Я вышел из душа, хотел одеваться, но зазвонил телефон, это был Тото Вольф. Я подумал, что что-то опять случилось с Льюисом, но, когда он сказал, в чём дело, не сразу понял, что говорить.Я уважаю решение Росберга. Кто-то пытается бить рекорды, оставить своё имя в истории, кто-то уже реализовал свою мечту и считает, что большего достичь уже не может. Оба мнения имеют право на существование. Нам было бы легче, если бы Нико остался. Борьба между Хэмилтоном и Росбергом стала бы ещё острее, но такова жизнь. Я не обижен на него, не разочарован. Я уважаю его решение», — приводит слова Цетше Autocar.