Квят: некоторым скандальная репутация идёт на пользу, но я к такому не готов

Пилот «Торо Россо»рассказал, как ведёт себя на дорогах общего пользования, а также заявил, что пока не готов становиться героем скандальных новостей.«На дорогах общего пользования для меня, как ни странно, главный критерий — это плавность. Плавное торможение, плавный поворот. Чтобы пассажиру, который рядом со мной, было комфортно. Для меня это приоритет, а не то, как быстро я еду.Когда я только получил права, мне было 18 лет, и первый год я ездил довольно быстро (но не как сумасшедший). Когда оборачиваюсь назад, думаю: зачем это делал? Я попал в Формулу-1 довольно рано, в 19 лет, и одно из первых, что мне сказали, — нужно вести себя спокойно на дорогах. И я это сам понимаю. Потому что как, например, боксёр в барах не может драться, так же с моей стороны было бы не очень правильно быстро ездить на дорогах. Конечно, когда я тороплюсь, да, может быть, я еду чуть быстрее обычного, но в разумных пределах. К тому же нельзя забывать, что ты становишься публичной личностью, и если дорожишь своей карьерой, то лучше не делать глупых вещей. Хотя некоторым даже скандальная репутация идёт на пользу, но я не готов к такому раскладу», — написал Квят в своей колонке для «Русского пионера».