Хюлькенберг: в ближайшие несколько лет «Рено» станет претендентом на титул

Новичок «Рено»рассказал о причинах своего ухода с «Форс Индия».«В «Форс Индия» мы стали лучшими среди остальных, уступив только «Мерседесу», «Феррари» и «Ред Булл». У нас не было возможности навязать борьбу заводским командам, у которых за спиной серьёзные автопроизводители. Чтобы с ними бороться, нужны совсем другие ресурсы. В ближайшие несколько лет «Рено» станет претендентом на титул. Команда, которая наиболее эффективно использует преимущество работы с автопроизводителем, будет успешной. Поверьте, это будем мы», — приводит слова Хюлькенберга официальный сайт Формулы-1.