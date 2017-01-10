Карл Эдвардс решил уйти из NASCAR

Звезда американской серии NASCAR Карл Эдвардс решил завершить свои выступления в серии, сообщает Fox Sports. Ожидается, что пилот объявит о своём решении 11 января. Представители пилота пока отказываются от комментариев на этот счёт.
Место Эвардса в Joe Gibbs Racing займёт Даниэль Суарес.
За 13 сезонов в высшем дивизионе чемпионата Эдвардс выиграл 28 гонок и завоевал 22 поула. Дважды он занимал второе место по итогам чемпионата — в 2008 и 2011 годах. В 2007 году пилот выиграл второй дивизион NASCAR.