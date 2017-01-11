Каргинов: вязкий песок давал большую нагрузку на мотор и трансмиссию

Пилот «КАМАЗ-мастера»прокомментировал восьмой этап ралли-марафона «Африка Рейс», по итогам которого показал второе время в смешанном зачёте внедорожников и грузовиков.«Песчаный участок был небольшой, меньше 10 км. Если честно, мы ожидали, что сегодняшний этап будет очень похож на вчерашний, поскольку легенды даже немного совпадали. Но, как оказалось, участок оказался совершенно другим. Если вчера была обычная дорога с трудно проходимым песком, то сегодня появились дюны. Не большие, не маленькие, средние. Чувствовалось, что песок вязкий, поэтому была большая нагрузка на мотор, на трансмиссию», — цитирует Каргинова официальный сайт команды.